Shaquille O'Neal sprejel vabilo v boksarski ring

Nekoč strah in trepet košarkarskega parketa, danes pa DJ in televizijski voditelj Shaquille O'Neal bo stare račune kmalu poravnal v boksarskem ringu. Na Instagramu je namreč objavil posnetek v katerem je sprejel vabilo na zvezdniški dvoboj, na katerega ga je pred dnevi izzval Charles "Charlie Mack" Alston , veteran glasbene industrije in nekdanji varnostnik Willa Smitha .

Mack in Shaq naj bi imela za sabo tudi nekaj težavne zgodovine. "V Dallasu sva podpisovala avtograme, on je prišel in poskušal preskočiti vrsto," je dejal Mack. "Udaril sem ga v vrat, da se je umiril. Torej, poslušaj, dajem ti priložnost da nekako poravnaš razliko," je nagovoril slavnega košarkarja, ki je vabilo na dvoboj tudi sprejel. V videu, ki ga je objavil na svojem Instagram profilu. "Udaril si me v vrat, zato tako hecno govorim. Čas je, da poračunava. Predlagam, da preveriš mojo policijsko kartoteko, Charlie Mack," se je v svojem stilu ponorčeval iz 66-letnega nasprotnika.