Shaquille O'Neal sprejel vabilo v boksarski ring

Nekoč strah in trepet košarkarskega parketa, danes pa DJ in televizijski voditelj Shaquille O'Neal bo stare račune kmalu poravnal v boksarskem ringu. Na Instagramu je namreč objavil posnetek v katerem je sprejel vabilo na zvezdniški dvoboj, na katerega ga je pred dnevi izzval Charles "Charlie Mack" Alston, veteran glasbene industrije in nekdanji varnostnik Willa Smitha.
- FOTO: Profimedia
Mack in Shaq naj bi imela za sabo tudi nekaj težavne zgodovine. "V Dallasu sva podpisovala avtograme, on je prišel in poskušal preskočiti vrsto," je dejal Mack. "Udaril sem ga v vrat, da se je umiril. Torej, poslušaj, dajem ti priložnost da nekako poravnaš razliko," je nagovoril slavnega košarkarja, ki je vabilo na dvoboj tudi sprejel. V videu, ki ga je objavil na svojem Instagram profilu. "Udaril si me v vrat, zato tako hecno govorim. Čas je, da poračunava. Predlagam, da preveriš mojo policijsko kartoteko, Charlie Mack," se je v svojem stilu ponorčeval iz 66-letnega nasprotnika.
"Diesel ne beži pred nikomer," je še izjavil O'Neal, ki zadnja leta pogosto vrti glasbo pod imenom DJ Diesel. "Kar sporočite mi kraj in uro, prišel bom," je obljubil.
