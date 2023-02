Shaquille O'Neal utišal kritike Rihanninega Super Bowl nastopa

Shaquille O'Neal je na svojem podkastu The Big Podcast with Shaq utišal kritike, ki v zadnjem tednu letijo na Rihannin Super Bowl nastop. Na družbenih omrežjih so se namreč številni pritoževali, da je bila njena točka premalo energična, dolgočasna in da se je slabo pretvarjala, da ne poje v živo. "Vsi, ki ne spoštujete moje Rihanne, utihnite. Zaprite usta. Živimo v svetu, kjer imajo ljudje preveč svobode. Zadržite svoje je**** misli zase," je kritikom odločno sporočil O'Neal.

Legendarni košarkar meni, da je zvezdnica glasbeni spektakel, ki si ga je sam ogledal v živo, izpeljala vrhunsko. "Opravila je čudovito delo, noseča je, to je blagoslovila in naredila stvar po svoje, ni padla. Naj ostane pri tem. Vsi vi 'zvezdniki', ki ste nespoštljivi in se pritožujete, utihnite. Pustite žensko pri miru, Rihanna je Rihanna. Bil sem tam, čudovito je bilo. Naredila je izjemno delo. Nisem vedel, da je noseča, dokler se ni pojavila na odru. Pustite jo pri miru," je prosil Shaquille in še enkrat dodal, naj ljudje svoje mnenje obdržijo zase.