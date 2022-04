Shaquille O'Neal za ločitev od nekdanje žene krivi sebe

Shaquille O' Neal za ločitev od nekdanje žene, Shaunie O'Neal , krivi sebe. Košarkar, ki se je od Shaunie ločil leta 2011, je v The Pivot Podcastu spregovoril o svoji karieri v NBA, razmerjih in obžalovanjih. Nekdanji košarkar kluba Los Angeles Lakers je v pogovoru razkril tudi, zakaj nase prevzema krivdo za razhod s Shaunie, s katero sta se razšla leta 2009 in se čez dve leti uradno ločila.

"Še nikoli nisem govoril o tem in veseli me, da ste me povprašali o tem, saj mi ni težko govoriti o tem. Povem lahko, da sem bil slab človek," je dejal 50-letnik in dodal: "Ona je bila čudovita, res je bila. Vse je bila moja krivda." Kaj natančno je počel in s čim je nekdanjo ženo užalil, ni želel razpravljati. "Nisem je zaščitil in nisem spoštoval najinih zaobljub," je še dodal.

"Ko živiš dvojno življenje, se ujameš v past. Ne morem reči, da je bila njena krivda, za vse sem kriv sam," je še povedal in priznal, da je Shaunie v njuno zvezo vložila veliko napora, preden sta se razšla: "Naredila je vse, kar naj bi žena naredila in mi podarila čudovite otroke, skrbela za hišo in za vse administrativne stvari. Sam sem bil kriv za vse. Ko narediš veliko napak, se ne moreš vrniti na začetek."