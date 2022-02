Sharna Burgess in Brian Austin Green bosta zibala

Sharna Burgess in Brian Austin Green sta presenetila z veselo novico. Profesionalna plesalka bo mamica postala prvič, Green pa je oče treh otrok, ki so se rodili v zvezi z igralko Megan Fox. Par je javnost o nosečnosti obvestil s fotografijami, ki so nastale na plaži na havajskem otoku Maui.

Zvezdnika sta prvo leto zveze proslavila lani oktobra, Green je ob tej priložnosti na Instagramu zapisal, da mineva leto od tega, ko ga je njegova izbranka sprejela na način, na katerega še nikoli ni bil ljubljen. Sharna je odgovorila, da se ji je pred letom dni svet postavil na glavo: ''Si vse, kar sem si želela od osebe, ljubiš me na način, o katerem sem lahko samo sanjala ...'' Par so prvič romantično povezovali po tem, ko sta decembra 2020 skupaj preživela počitnice. V objektiv so ju takrat ujeli fotografi, kar se je zgodilo samo sedem mesecev po tem, ko se je razšel s Foxovo, s katero imata tri sinove, devetletnega Noaha, sedemletnega Bodhija in petletnega Journeyja.