Sharna Burgess na družbenem omrežju pokazala sina

"Koma zaradi hrane. Očitno za Zana, ker sem hrana jaz," se je pošalila plesalka in nadaljevala: "Nimam besed, ki bi lahko opisale moje občutke. Ko me pogleda, se mi oči zapolnijo s solzami, saj je moje srce zanj na široko odprto in ker ga tako brezpogojno ljubim. Zavedam se, da nikoli več ne bom ista. Spoznala sem, da še nikoli nisem doživela takšne ljubezni, ki jo je čudovito čutiti. Sedaj z vsem srcem razumem to, kar je moja mama opisovala kot materinsko ljubezen in tisti občutek, ki ga razumeš šele, ko imaš otroke. Sedaj razumem to. Ljubila ga bom in skrbela zanj vse do svojega zadnjega diha in še dlje."