Sharna Burgess zanikala govorice o razhodu z Brianom Austinom Greenom

Plesalka Sharna Burgess je zanikala govorice, da sta se z Brianom Austinom Greenom razšla. Zvezdnika, ki sicer pričakujeta prvega skupnega otroka, sta še zmeraj par in zaljubljena kot vedno, je potrdila, razlog v govoricah pa vidi v tem, da je bila opažena med iskanjem nove nepremičnine, ki pa jo kupuje za mamo, je še pojasnila.

Sharna Burgess je na družbenem omrežju objavila video, v katerem je zanikala govorice, da sta se z Brianom Austinom Greenom razšla. Plesalka in igralec, ki sicer pričakujeta prvega skupnega otroka, živita v skupnem gospodinjstvu, 36-letnica pa je pojasnila, da so govorice najbrž vzniknile po tem, ko so jo opazili pri nakupu nove nepremičnine.

icon-expand Sharna Burgess in Brian Austin Green FOTO: Profimedia

"Veliko ljudi me je v zadnjem času spraševalo, zakaj z Brianom ne živiva skupaj in zakaj kupujem novo hišo. To je tako noro. Prodala sem svojo hišo, ker nepremičninski trg cveti in sem dobila dobro ponudbo," je pojasnila plesalka in dodala, da kupuje novo hišo za svojo mamo, ki se bo preselila v Združene države.

"Moja mama se bo preselila sem, zato zanjo kupujem nepremičnino, kjer bo lahko živela, hkrati pa je to dobra investicija. Ali to ni očitno?" je povedala in razkrila, da je bila šokirana nad govoricami, da z 48-letnim Greenom ne živita skupaj, saj naj bi bilo splošno znano, da skupaj preživita ogromno časa. "Ali res ni očitno, da z Brianom živiva skupaj? In kaj je tako strašnega pri tem, da kupiš hišo, v kateri potem ne živiš? Ne razumem tega, vse to me bega," je povedala.