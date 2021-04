Sharna o zvezi z Brianom A. Greenom: Poljubila sva se šele po petem zmenku

Sharna Burgess in Brian Austin Green, ki se ga mnogi spominjajo po vlogi Davida v legendarni seriji Beverly Hills 90210, sta že nekaj mesecev srečno zaljubljena. Profesionalna plesalka šova Dancing The With Stars pa se je v zadnjem intervjuju razgovorila o njenem razmerju z Brianom, nekdanjim možem Megan Fox.

V pogovoru za Entertainment Tonight je Sharna Burgess razkrila, da sta se zBrianom Austinom Greenom zelo osredotočila na to, da se resnično spoznata, preden se spustila v razmerje, in celo spregovorila o tem, kako dolgo sta dejansko čakala, da sta se prvič poljubila. "Vzela sva si čas in res sva zgradila nekaj lepega,"je dejala Sharna v intervjuju, ki je potekal na prireditvi Boo2Bullying, ki je bil za slavni par tudi prvi skupni dogodek. Dodala je, da se mora ustaviti, da ne bi "kričala z vrha gore", ko gre za njeno ljubezen do igralca, vendar je uživala tudi, ko je njuno zvezo ohranjala zasebno, kot da je njuna "mala skrivnost". 35-letna Sharna in 12 let starejši Brian sta skupaj že šest mesecev, zvezo pa sta uradno potrdila šele v začetku leta 2021, ko sta delila fotografije s skupnega romantičnega oddiha. "To anonimnost, tisto majhno skrivnost, ki je bila samo najina," pravi, "To sva obdržala zase, dokler sva lahko. Šlo je za drugačen način zmenkov. Res sva si vzela čas zase."Sharna je nato razkrila, da sta potrebovala"štiri ali pet zmenkov, preden sva se sploh poljubila." "Resnično je šlo za spoznavanje človeka ... V resnici ne hodim na zmenke iz zabave, na zmenke hodim z resnim namenom. (Osebo) želim spoznati od znotraj," je še dodala. Lani maja je 47-letni igralec potrdil, da sta se z Megan Fox razšla. Foxova je nato novembra vložila zahtevo za ločitev. Igralca sta starša treh sinov: 8-letnega Noaha, 7-letnega Bodhija in 4-letnega Journeyja. Z nekdanjo zaročenko Vanesso Marcilpa ima Green še 19-letnega Kassiusa. Medtem je tudi Megan Fox po ločitvi našla novo ljubezen, in sicer je srečna v objemu glasbenika Machine Gun Kellyja.