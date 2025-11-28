Sharon in Kelly Osbourne po Ozzyjevi smrti prvič na rdeči preprogi

Sharon in Kelly Osbourne sta po štirih mesecih, odkar je julija umrl Ozzy Osbourne, znova stopili na rdečo preprogo. Mati in hči sta se udeležili dogodka v Londonu, ki ga je organizirala modna oblikovalka Rebecca Vallance, spremljal pa ju je tudi 41-letničin zaročenec Sid Wilson.
73-letna vdova je za to priložnost oblekla dolgo obleko z bleščicami kostanjeve barve, videz pa je dopolnila z diamantnimi uhani in malo črno torbico. Kelly je nosila dolgo obleko brez naramnic roza barve, ki so jo na zgornjem delu krasili diamanti, lase pa je imela spete v figo.
41-letna hči pokojnega rokerja je fotografije z dogodka delila tudi na družbenem omrežju, ob njih pa pripisala: "Res sem uživala z mamo in Rebecco Vallance na njenem dogodku. Še nikoli prej nisem nosila takšne obleke. Z obleko sem stopila iz svoje cone udobja, ki mi jo nudi črnina, in uresničila svoje rožnate sanje. Moja mama je bila čudovita in lepo jo je bilo videti, da se spet malo zabava!"
Kelly je v začetku meseca v družinskem podkastu razkrila, da je po Ozzyjevi smrti dva meseca spala z mamo, saj ta ni želela spati sama. "Do sedaj se nisem zavedala, kako grozno je lahko žalovanje. Nisem vedela, da lahko imam koga tako rada in ga tako zelo pogrešam," je povedala 41-letnica.
Sharon pa je priznala: "Sovražim spanje ponoči." Tudi njena hči je odkrito priznala, da je le s težavo začela dan, ko se je spomnila na pokojnega očeta. "Ko se zbudim, se mi prve tri sekunde zdi, da je vse normalno. Nato pa se vsega spomnim. Zame so najtežja jutra, ker se je takrat zgodilo in sem največ časa z očetom preživljala prav ob dopoldnevih," je dodala Kelly.
