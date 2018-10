Sharon in njenega 19 let mlajšega izbranca zmotili paparaci

Hollywoodska zvezdnica Sharon Stonein njen 41-letniitalijanski podjetnikAngelo Boffa ne izgubljata časa. Parček si je privoščil še en romantični oddih, ki ga nista uspela ohraniti zase, ker so se v njuno bližino prikradli paparaci.

Ti so slavna zaljubljenca ujeli v objektiv na plaži, tik preden sta se nato z roko v roki odpravila nazaj v hotel. Z oskarjem nominirana 60-letna Sharon je nosila enodelne kopalke, poletni videz pa je dopolnila s slamnatim klobukom, medtem ko je njen dragi nosil bele kopalke.

Sharon in Angelo sta se v javnosti prvič pojavila skupaj januarja, od takrat pa sta si privoščila že kar nekaj romantičnih pobegov. Med drugim sta za Sharonin 60. rojstni dan privoščila dopust v Miamiju, kjer sta uživala v morskih radostih.

Sharon je mama trem posvojenim sinovom, Roanu, Lairdu inQuinnu. Pred tem je bila poročena s televizijskim producentom Michaelom Greenburgom (med letoma 1984 in 1987) in časnikarjemPhilom Bronsteinom (med letoma 1998 in 2004).

Več utrinkov z njunega romantičnega oddiha v priloženi fotogaleriji.