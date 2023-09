Sharon Osbourne: Ashton Kutcher je najnesramnejši zvezdnik, kar jih poznam

Da vedno brez zadržkov pove, kar si misli, pa naj bo to pohvala ali kritika, je dobro znana lastnost Sharon Osbourne . Brez dlake na jeziku je bila tudi med gostovanjem v eni izmed ameriških televizijskih oddaj, ko so jo vprašali, kdo je najnesramnejši zvezdnik, ki ga je spoznala. "Tisti, ki je poročen z igralko iz serije Oh, ta sedemdeseta," je dejala 70-letnica, ki se sprva ni mogla spomniti imena moža Mile Kunis .

"Oh, Ashton Kuthcer ?" jo je začudeno vprašala njena hčerka Kelly Osbourne , ki preprosto ni mogla verjeti besedam svoje mame. "Da. Oh, nesramen, nesramen, nesramen, nesramen deček," je že nekoliko jezno poudarila zvezdnica, ki pa razloga, zakaj se je igralec znašel na vrhu njenega 'črnega' seznama, ni razkrila.

To sicer ni prvič, da je Sharon spregovorila o tem, da se s 45-letnikom ne razumeta. Leta 2018 je v intervjuju v oddaji Larry King Now dejala, da se z njim preprosto ni ujela. "Nisem se razumela z enim moškim in to je Ashton. Imava slab odnos, ker si nisem zapomnila njegovega imena, zato je bil jezen," je povedala takrat in dodala, da ji je celo očital, da ni naredila ničesar v svetu zabavne industrije. "Takrat sem mu rekla, oh, otrok, ne začenjajva, ker ne veš, s kom imaš opravka," je še dodala zvezdnica, ki ima sicer težavo z ohranjanjem skrivnosti. Ob rojstvu vnuka Sydneyja je z razkritjem njegovega imena močno razjezila svojo 38-letno hčerko.