Sharon Osbourne dolg jezik stal službe: zapušča oddajo The Talk

"Sharon Osbourne se je odločila zapustiti oddajo The Talk," so zapisali v izjavi. "Dogodki v oddaji 10. marca so razburili vse vpletene, vključno z gledalci, ki so dogajanje spremljali doma. V okviru našega pregleda smo sklenili, da Sharonino vedenje do njenih sovoditeljic med oddajo 10. marca ni bilo v skladu z našimi vrednotami spoštovanja na delovnem mestu. Prav tako nismo našli dokazov, da bi vodstvo CBS vplivalo na razpravo ali z nepričakovanimi vidiki presenetilo voditeljice," so še zapisali v nadaljevanju.

"Hkrati priznavamo, da so ekipa medijske hiše, programski studio ter izvršni producenti odgovorni za to, kar se je zgodilo med to oddajo, saj je bilo jasno, da voditeljic niso ustrezno pripravili na kompleksno in občutljivo razpravo, ki vključuje pogovor o rasi,"piše v izjavi.

Za konec so še dodali:"V tem tednu imajo premor s predvajanjem oddaje, zato so organizirali različne delavnice, delavnico poslušanja, usposabljanje o pravičnosti, vključenosti in medkulturnem zavedanju, tako za voditeljice kot za producente in ekipo. Za vnaprej pripravljajo načrte, s pomočjo katerih bodo producenti in celotna ekipa bolje pripravljeni na pomoč voditeljicam, drugim producentom in nenazadnje tudi njihovim gledalcem."