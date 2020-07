Sharon Osbourne: Imela sem dve zunajtelesni izkušnji

''Bila sem v bolnišnici in imela sem transfuzijo krvi. Bila sem zelo bolna in spomnim se, da so naredili vse, da so me znova zbudili v ta svet. Znova sem se nagibala nad svojim telesom in opazovala svoje telo v sobi, polni zdravnikov.''Spominja se trenutka, ki ga drugače ne bi mogla doživeti in ji dokazuje, da je bila izkušnja resnična: ''Zdravnik mi je rekel, da bo naredil karkoli, samo da se vrnem na ta svet. Karkoli bi želela. Rešili so me. Nato me je drugi dan prišel obiskat. Rekla sem, če bi res naredil karkoli, kot mi je obljubil ... potem naj mi prinese sladoled. Gledal me je, kot da sem ponorela!''