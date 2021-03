Voditeljica pogovorne oddaje The Talk, Sharon Osbourne, je prejela izplačilo v vrednosti med pet in deset milijoni evrov, ker je zapustila oddajo. Osbournova se je v zadnjih tednih spopadala z obtožbami o rasizmu, po tem, ko se je javno postavila na stran voditelja in njenega dobrega prijatelja Piersa Morgana.

Zdaj že nekdanja voditeljica Sharon Osbourne je prejela visoko odpravnino od ameriške televizijske hiše, po tem, ko je uspela položaj obrniti sebi v prid in je zapustila oddajoThe Talk, kjer je bila ena izmed voditeljic. Po navedbah vira, naj bi Osbournova zaslužila med pet in deset milijoni evrov.

icon-expand Sharon Osbourne FOTO: Profimedia

Nek drug vir pa je povedal, da denar ni vse, kar si je žena znanega pevca Ozzyja Osbourna izborila v odpravnini. Sharon naj ne bi več obvezovala določba o molčečnosti, zato bo lahko spregovorila in razkrila svojo plat dogajanja med pogajanji in v letih, ko je še bila del ekipe pogovorne oddaje The Talk. "Sharon bo spregovorila, ko bo na to pripravljena. Še vedno si želi povedati svojo stran zgodbe. Del šova je bila zadnjih 11 let in pozna marsikatero skrivnost," je dejal neki vir, blizu nekdanje voditeljice.

Spomnimo, da je 68-letnica pred dvema tednoma v oddaji jasno izrazila svoje mnenje in stopila v bran voditeljuPiersu Morganu, med drugim pa se je med njo in sovoditeljico Sheryl Underwood vnela tudi burna debata. Po incidentu si je nekdanja voditeljica poiskala pravno pomoč, najela pa je znanega odvetnika Jeremiaha Reynoldsa, ki je uspešno pomagal do visoke odpravnine. V izjavi je Sharon navedla, da je bila ona tista, ki je oddajo zapustila, pripadla pa ji je tudi visoka odpravnina. Tudi v uradni izjavi televizijske mreže CBS je navedeno, da je Osbournova oddajo zapustila samoiniciativno.