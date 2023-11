Sharon Osbourne: 'Lepoto lahko kupiš, jaz sem zapravila celo bogastvo'

Zvezdnica Sharon Osbourne je javnost presenetila s svojo nedavno izjavo, da je za lastno lepoto zapravila "celo bogastvo", odkrito pa je spregovorila tudi o tem, zakaj je možu pogledala čez prste, ko je prišlo na dan, da je sodeloval v orgijah sredi zlatih časov glasbene skupine Black Sabbath.

V svežem intervjuju ameriško-britanska zvezdnica Sharon Osbourne v svojem stilu ponovno ni varčevala z odkritosrčnostjo in sočnimi besedami. Za začetek je povedala, da ji je popolnoma vseeno, kaj si ljudje mislijo o njenem videzu. "Nikoli me ni zares brigalo, kaj ljudje govorijo o mojem izgledu. Sama vem, da sem za lepoto zapravila 'celo bogastvo' in se vedno trudila biti privlačna," je razodela Sharon. "Nikoli nisem bila lepotica," je nato nadaljevala 71-letnica. "Nisem bila blagoslovljena z lepoto ali velikim oprsjem, pač pa s parom jajc!"

icon-expand Sharon in Ozzy Osbourne FOTO: Profimedia

Žena ostarelega glasbenika Ozzyja Osbourna, člana metal skupine Black Sabbath, je spregovorila tudi o njem. V zakonu s slavnim glasbenikom ji namreč ni bilo vedno lahko. "Te turbulence sem bila vajena, bil je svet, ki sem ga poznala. To žal pride v paketu s tem, da si slaven," je dejala Osbourne, ki se je sklicevala na svoje otroštvo kot hči glasbenega menedžerja. Priznala pa je tudi, da je vedela za vsak možev skok čez plot in številne orgije, ki so se v zlatih časih skupine Black Sabbath dogajale zelo pogosto. Zakaj je zamižala na eno oko in ostala v zakonu z Ozzyjem? "Vedno sem mu rekla, naj uporabi kondom in ne sprašuje nepomembnih imen in hišnih naslovov. Če pa bi postalo to bolj osebno kot zgolj skok čez plot, ne bi bila tako prizanesljiva," je odgovorila Sharon.

icon-expand Sharon Osbourne in Ozzy Osbourne FOTO: Profimedia