Sharon Osbourne na grd način odpustila pomočnika

Soproga slavnega angleškega rokerja Ozzyja Osbourna, Sharon Osbourne, je v intervjuju za britanski BBCpriznala, da je bila zelo grdo do svojega pomočnika. Namreč, med hišnim požarom, ki se je začel, potem ko sta z možem po nesreči pustila prižgano svečo, je prisilila pomočnika, da se vrne v gorečo hišo, in poskusi rešiti dragocene umetnine. Kar je pomočnik tudi naredil.

A kljub temu, da je pomočnik naredil nekaj tako pogumnega za svojega delodajalca, se je zgodba zanj končala nesrečno. Sharon ga je namreč takoj po požaru odpustila. In kaj je bil vzrok? Očitno se pomočniku njen ukaz, da naj steče v gorečo hišo ni bil dovolj smešen: "Med hišnim požarom ni pokazal nobenega smisla za humor. Zato sem mu rekla, če se mu to ne zdi smešno, se mu bo zdelo moje dejanje bolj smešno – in sem ga odpustila."