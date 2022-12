Sharon Osbourne na snemanju hospitalizirana

Znana televizijska voditeljica je med snemanjem šova morala v bolnišnico, saj naj bi doživela nenadno slabost. Njen sin Jack je na družbenem omrežju kasneje pojasnil, da je Sharon že doma, kaj se je zgodilo pa ni želel razkriti, saj želi, da njegova mama to z javnostjo deli sama, ko bo pripravljena.

Sharon Osbourne je bila v soboto hospitalizirana, po tem ko je na snemanju potrebovala nujno medicinsko pomoč, poroča Page Six. Podrobnosti zdravstvene intervencije niso znane, je pa TMZ poročal, da naj bi nekdanja voditeljica oddaje The Talk postala slabotna na snemanju televizijskega šova njenega sina Jacka, zato so jo z rešilcem odpeljali v kalifornijsko bolnišnico Santa Paula.

Sharon Osbourne je bila na snemanju sinovega šova hospitalizirana. FOTO: Profimedia

Kasneje se je na Instagramu oglasil Jack, ki je zapisal, da je njegova mama od zdravnikov že dobila dovoljenje, da lahko zapusti bolnišnico in je sedaj doma. "Hvala vsem za podporo in ljubezen. Glede tega, kaj se je zgodilo – pustil bom, da to deli z vami sama, ko bo pripravljena," je zapisal. V zgodbi je še pojasnil, da se incident ni zgodil med snemanjem oddaje Ghost Adventures, kot so sprva poročali tuji mediji, ampak med snemanje nove epizode njegovega šova Night of Terror.