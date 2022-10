Sharon Osbourne o Ozzyjevi bolezni: Nenadoma se ti življenje ustavi

Sharon Osbourne, žena pevca Ozzyja Osbourna, je spregovorila o moževi diagnozi Parkinsonove bolezni in dejala, da se mu je življenje, ki ga je poznal do takrat, nenadoma ustavilo. Nekdanja televizijska voditeljica je o bolezni govorila v intervjuju z Jeremyjem Paxmanom, ki ima prav tako diagnozo Parkinsonove bolezni in pripravlja dokumentarec z naslovom Paxman: Putting Up With Parkinson's.

"Moj mož je bil vedno zelo energičen, rad je hodil na sprehode, vsak večer po dve uri nastopal in po odru tekal kot zmešan," je pripovedovala Sharon. "Ko pogledam svojega moža, se mi srce lomi zanj. Žalostna sem, ko ga gledam takšnega, a to, kar on prestaja, je veliko huje. Ko ga skrivaj opazujem, jokam," je še dejala in dodala, da je tudi pozitivna stran tega: "Pozitivna stran vsega je, da sedaj veliko več časa preživimo skupaj kot družina, jaz pa svojega moža ljubim še bolj, kot sem ga pred tremi leti."

Ozzy je leta 2021 v oddaji Good Morning America razkril, da so mu diagnosticirali obliko bolezni, ki se imenuje PRKN 2, in dejal: "To je bilo zelo težko obdobje za nas." Pred kratkim se je pevec moral odpraviti še na težjo operacijo vratnih vretenc in hrbtenice, ki si jih je poškodoval v nesreči leta 2003.