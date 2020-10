Sharon Osbourne ob spominu na splav: Bilo me je zelo strah

"Prestrašena sem bila, ko sem morala povedati staršem. Še posebej očetu. Videla bi me kot veliko razočaranje. Velik neuspeh," v oddaji The Talk pripoveduje o nenačrtovani najstniški zanositvi Sharon Osbourne . Odločila se je za splav in staršema rekla, da je bolna.

"Vseeno sem morala povedati mami, ker je klicala zdravnika," nadaljuje 68-letnica. Odziv njene mame pa ni bil tako dramatičen, kot je sprva pričakovala. "Rekla je, da sem se sama odločila za to in tudi sama bom morala preživeti to obdobje. Dodala je še, da sem odraslo dekle, da lahko zase poskrbim sama." Kljub vsemu pa je bila prestrašena in veliko težje ji je bilo, ker je bila v tem sama.

Imela je številne neprijetne občutke, zdelo se ji je, da družini predstavlja sramoto: "Nikoli nisem zanikala materinih besed, takoj sem začutila, da se me zaradi mojega dejanja sramujejo."Osbournova je sicer kasneje spoznala Ozzyja Osbourna, s katerim imata tri otroke: 37-letno Aimee, 35-letno Kellyin 34-letnega Jacka. O svoji izkušnji v mladosti pa je že večkrat brez zadržkov spregovorila.