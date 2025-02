Sharon Osbourne: Ozzyju sem preprečila sodelovanje v filmu Pirati s Karibov

Ozzy Osbourne bi lahko bil slavni pirat v filmu Pirati s Karibov, vendar mu je možnost preprečila žena Sharon, ki to še vedno obžaluje. Med intervjujem v podkastu The Magnificent Others z Billyjem Corganom je 72-letna Sharon odkrito spregovorila o svoji odločitvi, ki jo še danes obžaluje. "Želite izvedeti največjo napako, ki sem jo kdaj naredila z Ozzyjem? Ponudili so mu, da gre na avdicijo za Pirate s Karibov, in tega še nikoli nisem nikomur povedal in rekla sem ne."