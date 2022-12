Sharon Osbourne po hospitalizaciji že v dobri kondiciji

"O tem, kaj se je zgodilo mami, pa bo spregovorila sama, ko bo na to pripravljena," je takrat še dodal 37-letnik. Kot so za Page Six povedali viri, naj bi se zvezdnica med snemanjem oddaje s sinom nenadoma počutila slabo, kot je še razkril nek vir, pa njeno stanje ni ogrožalo njenega življenja.

Novica je presenetila predvsem njene oboževalce, saj se zvezdnica predhodno ni pritoževala nad slabim počutjem ali delila, da ima kakršne koli zdravstvene težave. So se pa toliko bolj razveselili novice, da je z njo vse v redu, in jo bodrili z vzpodbudnimi komentarji. "Veseli me, da slišim to, počivaj in se pozdravi. Potrebujemo te, Sharon, saj ljudem rišeš nasmeh na obraz," je zapisal nek oboževalec, spet drugi pa dodal: "Prestrašila si nas. Radi te imamo. Imej lep, zdravja poln božič."