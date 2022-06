Sharon Osbourne po Ozzyjevi zahtevni operaciji: Počuti se odlično

Sharon Osbourne je pomirila oboževalce Ozzyja Osbourna , ki so čakali na informacije o njegovem zdravstvenem stanju. Legendarni roker se je pred kratkim podvrgel operativnemu posegu, ki ga s soprogo označujeta kot takega, ki mu bo spremenil življenje. Znano je da, ima pevec težave, povezane s hudimi bolečinami v vratu, te pa so posledica prometne nesreče, ki jo je imel leta 2003.

Sharon je v zgodbah na Instagramu pojasnila, da se njen soprog po posegu počuti dobro. ''Naša družina bi želela izraziti hvaležnost za ogromno količino ljubezni in podpore, ki smo jo prejemali v času pred operacijo,'' je zapisala.

Dodala je še, da glasbenika čaka dolgotrajno okrevanje, zaradi katerega si bo omislil tudi pomoč na domu. ''Ozzy je star 73 let in pri teh letih je mnogo težje,'' pa je po operaciji za medije pojasnil skupni prijatelj.

''To je velika stvar. Znova mu bodo namestili vijake, ki jih je dobil po padcu leta 2019,'' se je glasila zadnja informacija glede posega. Ozzy je pred tremi leti padel na svojem domu v Los Angelesu, po katerem so mu v hrbtenico vstavili kar petnajst vijakov, s katerimi so mu sanirali tudi staro tudi poškodbo iz leta 2003. Takrat je nerodno padel s štirikolesnikom.