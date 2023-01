Sharon Osbourne ponosna na materinske sposobnosti hčerke Kelly

Hči voditeljice Sharon Osbourne in pevca Ozzyja , Kelly , je novembra prvič postala mati. S partnerjem Sidom Wilsonom sta se razveselila sina, ki sta ga poimenovala po očetu, 70-letna babica pa je pred kratkim dejala, da z veseljem priskoči na pomoč pri varstvu in skrbi za svojega trimesečnega vnuka.

"Krasno jim gre," je povedala v oddaji The Talk in razkrila, da Kelly skrbno varuje sinovo zasebnost in ne dovoli, da bi v javnost prišla njegova fotografija. "Tako ponosna sem nanjo," je še dodala Sharon, ki se je pred kratkim soočila z nekaj zdravstvenimi težavami in bila celo hospitalizirana zaradi slabega počutja.

Ko jo je voditelj JJ Anisiobi vprašal, kaj se je zgodilo, tudi sama ni znala ponuditi odgovora na vprašanje: "Želim si, da bi vedela, a ne vem. Bila je ena najbolj čudni stvari – snemali smo oddajo, pozneje pa so mi povedali, da sem se zgrudila. Bila sem v bolnišnici, najprej v eni, nato pa so me premestili v drugo, kjer so me dva dni pregledovali in testirali, a še zdaj nihče ne ve, zakaj je prišlo do tega."

37-letnik je pred mesecem z zapisom na družbenem omrežju sporočil: "Najprej naj povem, da moja mati ni snemala epizode Ghost Adventures. Sodelovala je na snemanju nove epizode Night of Terror z mano. Zdaj, ko smo to razčistili, lahko sporočim, da je bila odpuščena iz bolnišnice in je že doma." Dodal je, da bo podrobnosti dogajanja pojasnila Sharon, ko bo to želela i ko bo na to pripravljena, zvezdnico pa so že kmalu po vrnitvi iz bolnišnice opazili pri predbožičnem nakupovanju.