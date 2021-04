Sharon Osbourne prekinila molk po rasističnih obtožbah

Sedaj že nekdanja voditeljica, ki se je pred mesecem dni znašla pod plazom kritik zaradi javne podpore novinarju in voditelju Piersu Morganu , je v oddaji Real Time With Bill Maher prvič spregovorila o dogodkih, ki so se odvili na snemanju oddaje The Talk marca letos.

Sovoditeljice pogovorne oddaje so komentirale odmeven intervju mladega kraljevskega para, Meghanin Harryja, z voditeljico Oprah. Dotaknile so se odzivov ostalih medijev, med katerimi je prevladoval komentator Pierse Morgan. Obtožbe o rasizmu so se pojavile po tem, ko se je med Sharon Osbourne in Sheryl Underwood vnela burna debata o tem, da je Sharon zagovarjala svojega dolgoletnega prijatelja Piersa Morgana v objavi na Twitterju: "Pierse, jaz sem s tabo. Ljudje pozabljajo, da si za svoje mnenje plačan in da govoriš svojo resnico."

Pierse, ki je bil po intervjuju mladega kraljevskega para eden glavnih kritikov, je med drugim dejal, da "Meghan ne bi verjel niti, če bi mu brala vremensko napoved", ter da "obstaja velika verjetnost, da je Meghan lagala o duševnih stiskah v času bivanja na dvoru". Mnogi so njegove besede označili za rasistične, posledično pa je bila za rasistko označena tudi Sharon, ki je dolgoletnega prijatelja branila.

"Počutim se, kot da me bodo postavili na električni stol, ker imam prijatelja, za katerega so rekli, da je rasist. Ali to posledično pomeni, da sem rasistka tudi jaz?" je v svoji pogovorni oddaji čustveno reagirala na vprašanje o Piersu sovoditeljica Sheryl Underwood.

Maher, ki je znan po svoji kritičnosti in humorju, je stopil v bran odpuščeni voditeljici in dejal: "Torej, v svoji oddaji, ki se imenuje Pogovor, si govorila in iz tega smo se ironično naučili, da to ni več dovoljeno. Sam menim, da se v oddaji ni zgodilo nič takega. Dejala si, da si prijateljica z nekom, a se z njegovim mnenjem ne strinjaš, nato pa si bila označena za rasistko in izgubila službo, kajne?"