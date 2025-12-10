Svetli način
Sharon Osbourne razkrila zadnje besede pokojnega moža Ozzyja

London, 10. 12. 2025 15.55 | Posodobljeno pred 1 uro

R. M.
Po smrti Ozzyja Osbourna je njegova žena Sharon razkrila zadnje trenutke in besede zvezdnikovega življenja. "Poljubi me. Močno me objemi," je povzela njegove besede. "Če bi mu le lahko povedala, da ga bolj ljubim. Če bi ga le močneje objela," je bila čustvena v intervjuju s Piercem Morganom.

Sharon Osbourne je razkrila zadnje besede, ki jih je njen mož Ozzy Osbourne izrekel tik pred smrtjo julija letos. "Vso noč je hodil gor in dol v kopalnico. Bilo je okoli 4.30, ko je rekel, naj se zbudim. Odvrnila sem mu: 'Pa saj sem že zbujena, za vraga, ti si me zbudil'," se je spomnila.

Sharon in Ozzy Osbourne
Sharon in Ozzy Osbourne FOTO: AP

Zatem je razkrila njegove zadnje besede. "Poljubi me. Močno me objemi," jih je povzela. Ob tem je izrazila obžalovanje zaradi njunega zadnjega pogovora. "Ne morem se nehati spraševati, ali bi morala, ali bi lahko ... Če bi mu le lahko povedala, da ga bolj ljubim. Če bi ga le močneje objela," je bila čustvena.

Ozzy je umrl zaradi zastoja srca, kot povezana dejavnika pa sta bila navedena koronarna bolezen in Parkinsonova bolezen z avtonomno disfunkcijo. "Takoj sem vedela, da je umrl. Poskušali so in poskušali. Zatem so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico in poskušali. Dejala sem: 'Odšel je. Pustite ga'," je povedala v intervjuju s Piercem Morganom.

Po Sharoninih besedah je imel Ozzy v zadnjem tednu življenja "strašljive sanje" o ljudeh, ki jih ni poznal. "Vsako noč vidim vse te različne ljudi in se vrnem tja in jih gledam. Oni gledajo mene in nihče ne govori," se je spominjala njegovega opisa sanj.

Preberi še Znan je vzrok smrti legendarnega Ozzyja Osbourna

Osbourne se je rodil 3. decembra 1948 v New Marstonu v Angliji in z zasedbo Black Sabbath v poznih šestdesetih zaznamoval nastanek heavy metala. Po odhodu iz benda leta 1979 je začel uspešno solo kariero, začinjeno s klasikami, kot sta Crazy Train in Blizzard of Ozz.

Le dva tedna pred njegovo smrtjo so se na odru v Birminghamu zbrali člani skupine Black Sabbath z Ozzyjem na čelu. Že tedaj je bilo znano, da gre najverjetneje za njegov zadnji koncert.

