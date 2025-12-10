Sharon Osbourne razkrila zadnje besede pokojnega moža Ozzyja

Sharon Osbourne je razkrila zadnje besede, ki jih je njen mož Ozzy Osbourne izrekel tik pred smrtjo julija letos. "Vso noč je hodil gor in dol v kopalnico. Bilo je okoli 4.30, ko je rekel, naj se zbudim. Odvrnila sem mu: 'Pa saj sem že zbujena, za vraga, ti si me zbudil'," se je spomnila.

Zatem je razkrila njegove zadnje besede. "Poljubi me. Močno me objemi," jih je povzela. Ob tem je izrazila obžalovanje zaradi njunega zadnjega pogovora. "Ne morem se nehati spraševati, ali bi morala, ali bi lahko ... Če bi mu le lahko povedala, da ga bolj ljubim. Če bi ga le močneje objela," je bila čustvena.

Ozzy je umrl zaradi zastoja srca, kot povezana dejavnika pa sta bila navedena koronarna bolezen in Parkinsonova bolezen z avtonomno disfunkcijo. "Takoj sem vedela, da je umrl. Poskušali so in poskušali. Zatem so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico in poskušali. Dejala sem: 'Odšel je. Pustite ga'," je povedala v intervjuju s Piercem Morganom.

Po Sharoninih besedah je imel Ozzy v zadnjem tednu življenja "strašljive sanje" o ljudeh, ki jih ni poznal. "Vsako noč vidim vse te različne ljudi in se vrnem tja in jih gledam. Oni gledajo mene in nihče ne govori," se je spominjala njegovega opisa sanj.