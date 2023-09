Sharon Osbourne še enkrat pod nož: Bila sem kot Quasimodo

Sharon Osbourne, ki ne skriva, da se je že večkrat polotila lepotnih posegov, je priznala, da je bila po nedavnem prisiljena iti še enkrat pod nož, saj je bil poseg pred tem ponesrečen. Kot je dejala, je bila zaradi dviga obraza videti kot glavni lik iz romana Notredamski zvonar, grbavi zvonar Quasimodo.

Sharon Osbourne, žena pevca Ozzyja Osbourna, je nedavno spregovorila o ponesrečenem lepotnem posegu, zaradi katerega je bila podobna znamenitemu liku iz romana Notredamski zvonar, Quasimodu. "Že velikokrat so me iznakazili, zadnji poseg pa je bil popravek prejšnjega," je povedala za Daily Star in dodala: "Izgledala sem kot Quasimodo, saj sem imela eno oko tukaj, drugo pa tam. Bilo je hudobno."

icon-expand Sharon Osbourne ne skriva, da je že več krat šla pod nož. FOTO: Profimedia

70-letnica je hkrati priznala, da nima niti delčka telesa, ki ga še ne bi dala popraviti, dvigniti, obrniti ali podaljšati, točnega časa, kdaj je bil ponesrečen lepotni poseg opravljen oziroma kdaj se je podala na novega, pa ni podala, vendar je svoje razočaranje že z dvema liftingoma obraza leta 2019 oziroma 2021 že delila z javnostjo.

icon-expand Sharon Osbourne se je primerjala s Quasimodom, kiklopi in Elvisom, po ponsrečenih lepotnih posegih. FOTO: Profimedia

Nekdanja voditeljica oddaje Talk je priznala, da je oktobra 2019 opravila lifting spodnjega dela obraza, zaradi katerega je bila videti kot "renčeči" Elvis Presley. "Na meni so opravili poseg, s katerim so mi dvignili ustnice, prvi teden pa jih sploh nisem čutila. Če sem iskrena, jih tudi zdaj komajda čutim," je bila takrat iskrena v oddaji Kelly Clarkson Show. "Ustnic preprosto nisem čutila, bile so omrtvičene, na eni strani pa dvignjene, tako da sem izgledala kot Elvis," je še dodala.

Dve leti pozneje je opravila dvig obraza oziroma lifting, rezultat pa opisala, da je izgledala kot kiklop. "Oktobra so mi naredili popoln lifting obraza in izgledala sem kot ena tistih prekletih mumij, ki jih ovijajo s povoji," je rekla za Sunday Times oktobra 2021. "Bolelo je kot hudič. Nimaš pojma," je še dodala. Povedala je, da je postopek trajal več kot pet ur in da je bila videti "grozljiva", ko je bilo vse opravljeno.

icon-expand Sharon pravi, da je z lepotnimi posegi zaključila. FOTO: Profimedia

"Kirurgu sem rekla, da to ne more biti res. Eno oko je bilo drugačno od drugega in izgledala sem kot kiklop. Rekla sem mu, da rabim samo še grbavca," je brez dlake na jeziku razkrila Sharon. Z njenim izgledom pa ni bila zadovoljna niti družina, njen mož Ozzy pa ji je dejal, da mora to popraviti, ne glede na to, koliko bo stalo.