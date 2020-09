Sharon Osbourne v karanteni: dve leti in pol stara vnukinja ima covid-19

Sharon Osbourneje novico sporočila med javljanjem v živo svoji kolegici, sovoditeljici, s katero bi skupaj morali začeti novo sezono oddaje The Talk.

"Oh, Carrie Ann, drama! Res je, morala bi biti v studiu. Tako sem se veselila in potem je, na žalost, bila ena od mojih vnukinj pozitivna na covid-19. V redu je. Dobro ji gre. Jaz nisem zbolela. Tudi njen oče, mama, niti sestrici nimajo koronavirusa," je bila iskrena Sharon, ki mora biti v karanteni še en teden. Med drugim je pojasnila, da se hodi redno testirat in da so bili bili vsi njeni testi negativni na covid-19. 67-letna voditeljica je med drugim delila informacijo, da se je deklica okužila od enega od očkovih zaposlenih.

Minnie, ki je februarja dopolnila dve leti, je najmlajša članica družine. Jack Osbourne ima z nekdanjo ženo Liso Stelly še dve hčerkici, 8-letnoPearl in 5-letno Andy.