Sharon Osbourne zanika obtožbe o rasizmu

"Edina stvar, ki je hujša od nezadovoljnega uslužbenca, je nezadovoljna nekdanja voditeljica oddaje," je dejal tiskovni predstavnik Osbournove, Howard Bragman , v izjavi za CNN. "Zadnjih 11 let je bila Sharon prijazna, kolegialna in prijateljska s svojimi sovoditelji, saj je v njihovo čast prirejala zabave, jih vabila v svoj dom v Anglijo in jim izkazovala pozornost z drugimi prijaznimi gestami. Sharon je razočarana, vendar nezadovoljna in ne prav zares presenečena nad lažmi."

Obtožbe so se pojavile, potem ko se je med Sharon Osbourne in Sheryl Underwood vnela burna debata o tem, da je Sharon zagovarjala svojega dolgoletnega prijatelja Piersa Morgana . V elektronskem pismu je televizijska mreža sporočila, da bodo v naslednjih terminih predvajali ponovitve nekaterih starih epizod. V tem času bodo preučili obtožbe, ki se pojavljajo.

"Po razmisleku in po tem, ko sem prebrala vaše komentarje in odprla srce, bi rada pojasnila razpravo v oddaji The Talk prejšnjo sredo. Temnopolta skupnost me je vedno sprejemala s toliko ljubezni in podpore, zato jo globoko spoštujem in ljubim," je zapisala Sharon.

Odzvala se je tudi televizijska mreža, ki je v svoji izjavi zapisala: "CBS je zavezan k raznolikosti, vključujočemu in spoštljivemu okolju v vseh svojih produkcijah. Skrbno spremljamo dogajanje in odzive na oddajo The Talk. To vključuje tudi proces, v katerem izprašamo vse prisotne, raziščemo obtožbe in sprejmemo potrebne ukrepe."