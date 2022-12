Sharon Stone: Aktivizem proti aidsu je uničil mojo kariero

Igralka Sharon Stone je spregovorila o tem, kako ji je aktivizem proti aidsu uničil kariero. V mesecu decembru, ko obeležujemo boj proti tej zahrbtni bolezni, je zvezdnica razložila, kako je zaradi odločitve, da bo zastopala takratno predsednico Elizabeth Taylor na znamenitem letnem dogodku zbiranja sredstev na filmskem festivalu v Cannesu, žrtvovala svojo kariero. Ko se je posvetila organizaciji, je za tri leta celo sama zasedla mesto predsednice Fundacije za raziskavo aidsa.

64-letna Sharon Stone je zaradi aktivizma proti aidsu žrtvovala svojo kariero. "Po tistem, ko sem prvič javno podprla in zastopala predsednico Fundacije za raziskavo aidsa, nisem delala osem let," je dejala za Deadline in razkrila, da je to uničilo njeno kariero. "Takrat je bilo prepovedano govoriti o tej bolezni. Veliko so mi grozili in moj predstavnik za odnose z javnostmi mi je dejal, da je to konec moje kariere. A sem se vseeno odločila to narediti," je še dodala.

icon-expand Sharon Stone na filmskem festivalu Red Sea. FOTO: Profimedia

Zvezdnica, znana po filmu Prvinski nagon, je leta 1995 zastopala takratno predsednico Elizabeth Taylor na znamenitem letnem dogodku zbiranja sredstev na filmskem festivalu v Cannesu. Za tri leta je nato celo prevzela mesto predsednice amfAR in stopila v velike čevlje. "Nisem imela pojma, kaj me čaka. Soočali smo se z odporom, krutostjo, sovraštvom in zatiranjem," je povedala. Igralka je razkrila še, da je želela vedeti, s kakšno boleznijo imajo opravka, zato se je prepričala na lastne oči. "Oblekla sem zaščitno obleko in si začela virus ogledovati pod mikroskopom," je dejala.

icon-expand Sharon Stone je zadovoljna s tem, kar so naredili v fundaciji. FOTO: Profimedia