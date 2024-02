Sharon Stone delila redko fotografijo sina Roana: Tako sem ponosna

Sharon Stone je ponosna mama, ki kljub temu, da ima svoje otroke izjemno rada, čuva njihovo zasebnost. Zdaj že odrasli mladeniči so zato poredko z njo na fotografijah, tudi sama pa jih ne objavlja pogosto. Tokrat je naredila izjemo in objavila fotografijo svojega 23-letnega sina Roana z novimi tetovažami, poleg pa pripisala, da je nanj zelo ponosna.

Sharon Stone se zaveda, da je pri otrocih slavnih staršev pomembno, da spoštujejo njihovo zasebnost. Prav zato fotografije svojih sinov zelo redko objavlja na družbenih omrežjih, niti niso pogosto fotografirani z njo na raznih premierah. A tokrat je naredila izjemo in delila fotografijo svojega sina Roana.

"Tako sem ponosna. Dobro opravljeno," je zapisala ob fotografijo 23-letnika, ki na sliki pozira mrkega obraza in brez majice. Po zapisu sodeč, se je mladenič odločil za nove tetovaže, ki so navdušile tudi njegovo mamo. Odločil se je za tetovažo srca, oblečenega v smoking in ovitega v ročno uro, na predelu srca, na drugi strani pa je izbral simbol križa na verižici.

Omenjena objava je močno presenetila številne oboževalce 65-letnice. Nekateri so se namreč spraševali, zakaj je tako ponosna nanj in zakaj ga je objavila šele sedaj, spet drugi pa so pohvalili njegove nove telesne poslikave in obrazne poteze. "Roan je čudovit in prijazen, fascinanten moški," je zapisano v komentarjih, kjer je mogoče prebrati tudi, da je zelo čeden.

Sharon Stone s sinom Roanom FOTO: Profimedia icon-expand