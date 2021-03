Sharon Stone: Estetski kirurg mi je povečal prsi brez mojega dovoljenja

Hollywoodska igralka je v teh dneh izdala avtobiografijo, v kateri je objavila nekaj spominov na dogodke iz svojega življenja. Med drugim je spregovorila tudi o estetski operaciji, v katero ni privolila, pa tudi o zlorabah iz otroštva ter o prevari sodelavcev, ki jo je doživela na snemanju slovitega prizora iz filma Prvinski nagon.

Sharon Stone se v knjigi The Beauty of Living Twice spominja dogodkov iz časov, ko je blestela na filmskih platnih, obenem pa je spregovorila tudi o dogodkih, ki so zaznamovali njeno življenje. Razkrila je tudi, da je preživela estetsko operacijo, pri kateri ji je kirurg povečal dojke brez njenega dovoljenja. Zvezdnica je zapisala, da se je leta 2001 prebudila po operaciji, pri kateri so ji rekonstruirali dojke zaradi predhodnega posega, med katerim so ji odstranili benigne tumorje, in ugotovila, da ima večje prsi. Zdravniki, ki so sodelovali pri posegu, so namreč menili, da bo ''videti bolje z večjimi in 'boljšimi' prsmi''.

icon-expand Sharon Stone je izdala knjigo spominov. FOTO: Profimedia

''Ko so odstranili povoje, sem ugotovila, da so moje prsi večje za celo številko košarice–zdravnik je namreč pred posegom dejal, da bi 'se takšne bolje podale k širini mojih bokov,''' je v knjigi spominov zapisala igralka, svojo zgodbo pa je povzela v intervjuju za revijo Times.''Spremenil je moje telo, ne da bi to vedela ali v to privolila,'' je še dejala. Dogodek je samo ena od temačnih epizod, ki jih je 63-letnica navedla v knjigi. Med drugim je razkrila tudi, da ju je s sestro Kellyspolno zlorabljal dedekClarence Lawson. Umrl je, ko je bilo Stonovi 14 let, zapisala pa je, da je ob njegovi smrti čutila olajšanje. Sharon je spregovorila tudi o tem, da naj bi jo ustvarjalci filma Prvinski nagon zavedli glede znanega prizora iz trilerja. Igralka je dejala, da so jo pretentali, da je slekla spodnje perilo, ker naj bi med snemanjem''odbijalo svetlobo'',in ji hkrati zagotovili, da intimnih delov telesa ne bo videti. Ko je bila povabljena na ogled končne verzije kultnega filma, je uvidela, da je storila napako, vendar je bilo za ukrepanje prepozno, saj v sobi ni bil zgolj režiser, temveč številni agenti in odvetniki, ki s projektom niso imeli zveze.

icon-expand Scena iz legendarnega filma iz leta 1992.

Njena zgodba, ki jo je prelila v knjigo, opisuje tudi številne incidente z različnimi moškimi v Hollywoodu, vendar med njimi ni Woodyja Allena – ta se je namreč znašel sredi škandala, saj ga bremenijo spolnih zlorab. Zvezdnica je svojega kolega v intervjujih branila in dejala, da je imela med snemanjem z njim izključno profesionalni odnos ter čudovito izkušnjo. ''Vse moje izkušnje z Woodyjem so bile krasne, do mene je bil izredno profesionalen. Spodbujal me je, čeprav sem bila izredno mlada, bilo mi je zgolj 19 let, ko sva začela sodelovati,'' se spominja. Dodala je, da se zaveda, katerih stvari ga bremeni dokumentarna serija, ki buri duhove gledalcev, vendar sama z njim nima niti ene negativne izkušnje, o kateri bi lahko spregovorila. Vseeno pa upa, da bodo zgodbe, zabeležene v knjigi, pomagale vsem igralkam in igralcem, ki so se čutili nadlegovane in zastrahovane na snemanju filmov ter tudi drugje:''Vsi ti moški in ženske, ki so bili nadlegovani, posiljeni, izsiljevani zaradi služb in spolno zlorabljeni, si zaslužijo svoj dan na sodišču. Vsi ti primeri morajo biti rešeni. Ta nedejavnost pri tem, da bi se primeri razrešili, je kriminalno dejanje samo po sebi.''