Sharon Stone gostja letošnjega Dunajskega plesa

Tiskovni predstavnik Karla Guschlbauerja je ob tem sporočil, da je cilj avstrijskega podjetnika Guschlbauerja, da se prihodnje vsako leto pojavi na Dunajskem opernem plesu z znano osebnostjo in tako nasledi Richarda Lugnerja . Ta je umrl leta 2024, pred tem pa je desetletja na Dunajski operni ples vabil predvsem igralke iz ZDA, kar je bilo deležno velike medijske pozornosti.

"Operni ples je dogodek svetovnega slovesa, opera pa čaroben kraj. Zelo se veselim, da bom lahko vstopila v ta svet," so v sporočilu za javnost podjetnika Guschlbauerja navedli besede 67-letne Sharon Stone. Igralka je leta 1992 doživela igralski preboj z erotičnim trilerjem Prvinski nagon.

"Njena karizma, eleganca in družbena angažiranost se popolnoma ujemajo z našo blagovno znamko in našim razumevanjem kulture dobrega," je Guschlbauer, ki v Avstriji velja za kralja smetanovih zvitkov, utemeljil, zakaj je za spremljevalko izbral Stone.

Pred letošnjim Dunajskim opernim plesom, ki s približno 5000 gosti velja za najpomembnejši družabni dogodek v Avstriji, bo Stone 10. februarja na sedežu podjetja v St. Willibaldu sodelovala na novinarski konferenci in podpisovala avtograme.