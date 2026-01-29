Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Sharon Stone gostja letošnjega Dunajskega plesa

Dunaj, 29. 01. 2026 15.21 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Sharon Stone na filmskem festivalu Red Sea.

Ameriška igralka Sharon Stone bo gostja letošnjega znamenitega Dunajskega plesa. Na plesu se bo pojavila kot spremljevalka avstrijskega podjetnika Karla Guschlbauerja, ki je očitno stopil v čevlje znamenitega dunajskega podjetnika Richarda Lugnerja, ki se je vsako leto na plesu pojavil s katero od slavnih spremljevalk.

Tiskovni predstavnik Karla Guschlbauerja je ob tem sporočil, da je cilj avstrijskega podjetnika Guschlbauerja, da se prihodnje vsako leto pojavi na Dunajskem opernem plesu z znano osebnostjo in tako nasledi Richarda Lugnerja. Ta je umrl leta 2024, pred tem pa je desetletja na Dunajski operni ples vabil predvsem igralke iz ZDA, kar je bilo deležno velike medijske pozornosti.

Sharon Stone
Sharon Stone
FOTO: Profimedia

"Operni ples je dogodek svetovnega slovesa, opera pa čaroben kraj. Zelo se veselim, da bom lahko vstopila v ta svet," so v sporočilu za javnost podjetnika Guschlbauerja navedli besede 67-letne Sharon Stone. Igralka je leta 1992 doživela igralski preboj z erotičnim trilerjem Prvinski nagon.

"Njena karizma, eleganca in družbena angažiranost se popolnoma ujemajo z našo blagovno znamko in našim razumevanjem kulture dobrega," je Guschlbauer, ki v Avstriji velja za kralja smetanovih zvitkov, utemeljil, zakaj je za spremljevalko izbral Stone.

Pred letošnjim Dunajskim opernim plesom, ki s približno 5000 gosti velja za najpomembnejši družabni dogodek v Avstriji, bo Stone 10. februarja na sedežu podjetja v St. Willibaldu sodelovala na novinarski konferenci in podpisovala avtograme.

Sharon Stone dunaj ples dunajski ples

Paris Hilton o borbi z ADHD: To je moja supermoč

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zvezdnik pri 57 letih osmič očka
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
zadovoljna
Portal
Za njim so v 90. norele tudi številne Slovenke
Slovenka slavila na enem največjih fotografskih tekmovanj
Slovenka slavila na enem največjih fotografskih tekmovanj
Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco
Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco
Letos ne bomo nosile belih superg
Letos ne bomo nosile belih superg
vizita
Portal
Pazljivo pri vnosu tega dodatka
Vse več bolnikov se odloča za tovrstno zdravljenje
Vse več bolnikov se odloča za tovrstno zdravljenje
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
cekin
Portal
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
Lov na popuste: se res splača?
Lov na popuste: se res splača?
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
moskisvet
Portal
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
dominvrt
Portal
Večerna rutina čiščenja, ki vam bo olajšala cel teden
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
okusno
Portal
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
voyo
Portal
V senci lepih
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506