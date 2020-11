Sharon Stone hvaležna, da je lahko znova stopila pred fotografski objektiv

Sharon Stone, ki ji je nepozabni Prvinski nagon iz leta 1992 tlakoval pot med hollywoodske seks simbole, je znova dokazala, da je v vrhunski formi. 62-letna igralka se kljub letom še vedno odlično znajde pred kamerami in fotografskimi objektivi. Za svojo dolgoletno kariero je izjemno hvaležna, čeprav tudi sama ne more verjeti, da se ji pri dopolnjenih šestih desetletjih ponujajo priložnosti za tovrstno delo:''Nisem le osupla in začudena, temveč tudi izjemno hvaležna, da se pri 62 letih še vedno znajdem v vlogi modela. Ob tem bi se rada zahvalila vsem, ki so me letos najeli,'' je zapisala v objavi na Instagramu.