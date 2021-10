Sharon Stone komentirala videz Jonaha Hilla

Jonah Hill je na družbenem omrežju Instagram objavil prošnjo, naj ljudje prenehajo s komentiranjem njegove zunanjosti: "Vem, da mislite samo dobro, a vas prosim, da prenehate s komentiranjem mojega telesa. Ne glede na to, ali so komentarji dobri ali slabi, vas prijazno prosim, da tega ne počnete, saj ni koristno in se ob tem ne počutim dobro."

63-letna Sharon Stone je njegovo objavo komentirala z besedami: "Ti lahko samo povem, da si videti dobro, ker si res." Komentarju je dodala emoji ognja. Njen komentar je pri komikovih oboževalcih takoj vzbudil veliko jeze. Nekdo je zapisal: "Preberi si zapisano." In: "Dobesedno je pravkar rekel, da ne, Sharon Stone." Nekateri pa so bili tudi žaljivi: "Imenitno bi bilo, če izbrišeš komentar in se naučiš brati."

Znano je, da je 37-letni komik zaradi zunanje podobe trpel in imel težave s samopodobo. V začetku leta je na družbenem omrežju objavil zapis: "Mislim, da do sredine tridesetih let nisem snel majice, preden sem šel v bazen. Niti pred svojimi starši se nisem počutil dovolj dobro. To bi se najbrž zgodilo prej, če me ne bi v otroštvu in pozneje v medijih vedno znova zasmehovali. Star sem 37 let in se končno sprejemam in imam rad."

Tudi Sharon je v medijih pogosto izpostavljala, da na račun svoje zunanjosti dobi veliko komentarjev: "Nikoli se nisem imela za tako seksi. Težko je, ker vsi pričakujejo, da bom vedno videti kot v filmu Prvinski nagon. Tudi Marilyn Monroe se je soočala s podobnimi težavami. Nastopila je v filmih, ki so imeli dobro vsebino, a se ni znebila predsodka, da je 'tista stvarca'. To je res težko."

Hillovo objavo so pozdravili tudi nekateri zvezdniki, med njimi pevka SZA in igralki Olivia Munn ter Aidy Bryant.