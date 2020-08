Sharon Stone ključna oseba za uspeh Russlla Crowa: 'Moram se ji zahvaliti'

Russell Crowe se je rodil na Novi Zelandiji, svojo kariero je začel graditi v Avstraliji, po selitvi v ZDA pa je začel sodelovati pri manjših projektih. Prva prava priložnost, da pokaže svoj talent, pa je bila, ko je nastopil ob boku Sharon Stone , Leonarda DiCapria in Garyja Sinise . Po njegovem mnenju je Sharon ključna oseba, ki mu je omogočila, da mu je uspelo v Hollywoodu: "Včasih sem veliko govoril o svoji teoriji o Los Angelesu, da moraš biti previden, ker bodo vsi do tebe prijazni s skritimi nameni," je povedal Crowe. "Tako bodo prijazni, da boste mislili, da vam želijo vse dobro, nato pa boste spoznali resnico."

"Verjetno je trajalo približno 18 mesecev in sto in več projektov, preden sem dejansko dobil priložnost sodelovati na ameriškem filmskem projektu. Priložnost sem dobil samo zato, ker je Sharon Stone gledala film, v katerem sem igral pred tem,"je priznal igralec, ki je po tem dobil ogromno oboževalcev po vsem svetu. "Če mi ne bi zaupala, ne vem, koliko časa bi trajalo, preden bi znova dobil priložnost igrati v ameriškem filmu. Moram se ji zahvaliti." Sharon je takrat sodelovala pri filmuHitri in mrtvi in producentu predlagala, da bi zaposlil tudi Russlla.

Crowe je leta 2000 dosegel novo raven zvezdništva po uspešnem sodelovanju pri Gladiatorju, s katerim so prejeli kar pet oskarjev, slavili so tudi v kategoriji za najboljšo moško vlogo. "Gladiator je bila edinstvena izkušnja, ker je bil scenarij v resnici resnično slab. Producent ni vedel, kako bi morali biti videti določeni prizori. 20 let pozneje pa ljudje še vedno govorijo o tem filmu," je povedal igralec junija v virtualni oddaji The Tonight Show.