Sharon Stone meni, da je Meryl Streep kot igralka precenjena

Sharon Stone se ne strinja z oznako "najboljša živeča igralka" , ki jo je Hollywood dodelil Meryl Streep . Igralska legenda je v pogovoru za spletno stran Zoomer spregovorila o svoji uspešni karieri in svoji novi knjigi spominov z naslovom The Beauty of Living Twice , ko je beseda nanesla na njeno igralsko kolegico Meryl.

V svoji avtobiografiji je Sharon zapisala, kako se v Hollywoodu ženske obračajo ena proti drugi, v intervjuju pa je dejala: "Predstavljeno nam je bilo, da je prostora dovolj samo za eno." Ko jo je voditeljica Johanna Schneller vprašala: "Ko ste torej končno sodelovali z Meryl Streep ..." jo je Sharon sredi vprašanja prekinila in podala svoje razmišljanje o oblikovanju zastavljenega vprašanja. "Všeč mi je, kako ste to povedali, da sem 'končno sodelovala z Meryl Streep'. Niste rekli: 'Meryl je končno začela sodelovati s Sharon Stone,' ali pa, da sva končno sodelovali. Kajti tako je potekalo njeno življenje, ime si je zgradila okoli premise 'vsi želijo delati z Meryl'. Sprašujem se, ali ji je to všeč,'" je dejala.

"Način, kako ste strukturirali vprašanje, v veliki meri odgovarja nanj. Posel je določil, da moramo vsi zavidati Meryl in jo občudovati, ker je samo Meryl lahko dobra. In vsi moramo tekmovati z Meryl. Menim, da je Meryl neverjetno čudovita ženska in igralka. Toda po mojem mnenju, iskreno povedano, obstajajo tudi druge igralke, enako nadarjene kot Meryl Streep. Celotna ikonografija Meryl Streep je pokazatelj tega, kar Hollywood naredi ženskam," je kritično povedala 63-letna igralka.

Sharon je nato naštela številne druge igralke, za katere meni, da so enako dobre kot trikratna oskarjeva nagrajenka. "Viola Davis je enako dobra igralka kot Meryl Streep. Emma Thompson. Judy Davis. Olivia Colman. Kate Winslet, za božjo voljo. Jaz sem veliko boljša zlobnica kot Meryl in prepričana sem, da bi se ona s tem strinjala. Meryl ne bi bila dobra v Prvinskem nagonu ali Kazinoju. Jaz sem to opravila bolje. To veva obe, jaz in ona."