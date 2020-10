Sharon Stone: Moje ljubezensko življenje je komedija

Zaradi svoje vloge v trilerju Prvinski nagon (Basic Instinct) se je zvezdnice prijel sloves seks simbola. Zaveda se, da bo ta naslov vedno nosila. "Zelo težko se ga je otresti. Marilyn Monroe je snemala filme, ki so bili pomembni, kot na primer Avtobusna postaja (Bus Stop). Nato vsi pričakujejo, da bo še naprej vedno takšna. Nikoli si nisem mislila, da sem lahko tako privlačna," je povedala 62-letnica in dodala, da je kljub statusu njeno ljubezensko življenje kot komedija.

Februarja je Sharon sporočila, da je samska in znova pripravljena na nova spoznanja. "Spet sem na voljo," je povedala za Entertainment Tonight in dodala, da se je znova registrirala na aplikaciji za zmenke. Nato je še pojasnila, da so jo blokirali, ker so jo številni uporabniki prijavili kot lažen profil.

"Zabavala sem se. Spoznala sem nekaj prijetnih ljudi in sklenila dobra prijateljstva,"je povedala plavolaska in dodala, da išče nekoga, ki si želi imeti skrben in ljubeč odnos.