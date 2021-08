Sharon Stone na slavnem trgu poustvarila prizor iz Prvinskega nagona

Legendarna igralka se je po Benetkah sprehodila v oprijeti črni obleki s prosojnimi rokavi, svoj elegantni videz pa je dopolnila z lakastimi črnimi salonarji, sončnimi očali in vpadljivo rdečo torbico znamke Dolce & Gabbana . V kratki črni obleki so seveda njena zavidljiva postava in vitke noge še bolj prišle do izraza.

Sharon je 10. marca dopolnila 63 let in je s tem elegantnim slogom še enkrat potrdila, da so leta zanjo le številka. Fotografom je pozirala v restavraciji na znamenitem trgu sv. Marka v Benetkah, okoli nje pa se je hitro zbrala gruča mimoidočih in oboževalcev, ki so z zanimanjem spremljali dogajanje. Ker je sedela s prekrižanimi nogami, je s svojo gesto za trenutek spomnila na svoj slavni prizor iz filma Prvinski nagon.