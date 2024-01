Sharon Stone na spletnih zmenkih spoznala zločinca in odvisnika

Kljub temu, da je imela tudi slabe izkušnje in da nad tovrstnimi aplikacijami ni najbolj navdušena, je igralka priznala, da je imela tudi nekaj pozitivnih izkušenj. "Bila sem terapevtka. Eden se je spopadal z ženino željo po ločitvi, s katero sta imela dva otroka, in težko je to predelal. Drugi pa se je razšel s svojim dekletom, ki je zanosilo, a namesto, da bi mu to povedalo, je raje splavilo. On je bil še vedno zaljubljen vanjo, jaz pa sem mu pomagala to predelati," je priznala in dodala, da se je po tem tudi sama počutila bolje, čeprav ne zna razložiti zakaj. V letu 2024 si 65-letnica želi, da bi ji podarilo ljubezen. "To je leto, v katerem se želim zaljubiti, 100-odstotno," je povedala.