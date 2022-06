Sharon Stone o devetih spontanih splavih: To ni majhna stvar.

"Zaradi spontanega splava sem izgubila devet otrok. To ni majhna stvar, ne fizično ne čustveno, vendar smo prisiljene čutiti, da je to nekaj, kar moramo z nekakšnim občutkom neuspeha prenašati same in na skrivaj, namesto da bi prejele prepotrebno sočutje in empatijo ter zdravljenje, ki ga tako potrebujemo," je zapisala Stonova in pri tem izpostavila, da ženske nimajo foruma za razpravo o globini te izgube.

Igralka je o izkušnji s splavi sicer spregovorila že v preteklosti, ko je pojasnila, da so bili ti posledica avtoimunske bolezni in endometrioze, kronične bolezni žensk v plodnem obdobju. "Ko sem izgubila zadnjega otroka, sem preživela 36 ur poroda, ne da bi rodila," je zapisala v svojem memoarju, ki je izšel lansko leto. V knjigi je igralka pohvalila medicinske sestre, ki so ji ob strani stale tudi v času, ko so bile proste ter ob tem poudarila, kako pomembno vlogo ima podpora med ženskami oziroma sestrami, kot jih je poimenovala sama.

Hollywoodska zvezdnica je mati treh posvojenih sinov. Najstarejšega, 22-letnega Roana, je leta 2000 posvojila z bivšim soprogom Philom Bronsteinom, po ločitvi pa je v družino sprejela še 17-letnega Lairda in 16-letnega Quinna.