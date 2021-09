Sharon Stone o pokojnem nečaku: z darovanimi organi rešil tri življenja

Sharon Stone je pred dnevi na družbenem omrežju sporočila, da je umrl njen 11-letni nečak, potem ko so mu popolnoma odpovedali organi in se je dlje časa boril za življenje, priklopljen na številne zdravniške naprave. A njegova tragična smrt ni bila zaman, saj je igralka na premieri svojega novega filma The Eyes of Tammy Faye za revijo People povedala, da so njegove organe darovali.

"Dejstvo, da je moj krščenec rešil tri življenja, dva dojenčka in 45-letnega moškega, je za našo družino sveto. Rečem lahko zgolj to, da nikoli, nikoli ne veš, kdaj se bo v tvojem življenju zgodila tragedija. Ampak ta priložnost, da si lahko darovalec organov, nas je rešila. Rešila je našo družino. Ljudje imajo o tem zelo različno mnenje, a na koncu nam je to prineslo mir," je priznala igralka.