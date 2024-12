Sharon Stone o zvezi s Kevinom Costnerjem: Če do sedaj ni bilo nič, ne bo nič

Kevin Costner je po ločitvi od dolgoletne žene Christine Baumgartner znova samski. Odtlej so ga povezovali s številnimi zvezdnicami, zadnja v vrsti pa naj bi bila Sharon Stone . 69-letnik in 66-letnica sta se družila pred slabim mesecem na podelitvi častnih oskarjev, kmalu za tem pa so zaokrožile govorice, da sta par.

"Iskrilo se je in izmenjala sta si številki," je takrat za In Touch razkril anonimni vir. Dodal je še, da je bila Sharon med ločitvijo velika zagovornica slavnega igralca."Vsekakor je bilo videti, kot da se šalita. Vse se je začelo z vljudnim pogovorom, nato pa je Kevin Costner svoj morilski šarm preusmeril na Sharon. Bila je zelo prijazna in je dobro prenašala pozornost. V nekem trenutku mu je celo pomežiknila," je dodal vir.

Sharon Stone zanikala govorice

Ni pa trajalo dolgo, da se je slavna igralka oglasila in zanikala govorice o zvezi z zvezdnikom filmske uspešnice Telesni stražar. "Kevina Costnerja poznam verjetno 30 let in mislim, da če do sedaj ni bilo nič, verjetno ne bo," je nedavno povedala za Extra TV.

Costner se je po 18 letih zakona ločil

Kevin Costner se je lani po 18 letih zakona ločil od 19 let mlajše žene Christine Baumgartner, v medijih pa so se pojavila številna ugibanja o razlogih za ločitev. Oblikovalka torbic je prva vložila zahtevo za ločitev, kot razlog pa navedla nepremostljive razlike. Tuji mediji so takrat poročali, da naj bi zvezdnik ženo prevaral s soigralko serije Yellowstone, a je 69-letnik pozneje govorice zanikal.