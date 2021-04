Sharon Stone plačala honorar Leonarda DiCapria

"Ta fant, po imenu Leonardo DiCaprio, je bil edini, ki je blestel na avdiciji,"je zapisala Sharon in omenila še nekatere druge najstniške igralce, ki so se takrat potegovali za vlogo The Kida, kot se je v filmu imenoval fant, ki ga je na koncu vendarle zaigral Leonardo.

"Menim, da je bil on edini, ki je prikorakal na sceno, jokal in prosil očeta, naj ga ima rad, medtem ko je njegov lik umiral," nadaljuje Stonova. Spominja se tudi pogovora, ki ga je imela s predstavniki studia: "Zakaj nekdo neznan, Sharon? Zakaj se vedno sama ustreliš v koleno?" Igralka v biografiji razkrije, da so ji predstavniki studia dejali, da naj ga, če si ga tako močno želi v filmu, kar sama plača iz svojega honorarja. "In sem ga," še doda Stonova.