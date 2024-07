Sharon Stone po kapi leta 2001 ob skoraj 18 milijonov prihrankov

Igralka Sharon Stone, ki je najbolj znana po vlogi v filmu Prvinski nagon, se je z mešanimi občutki ponovno ozrla na pretekla leta. Zvezdnica, ki je v javnosti že večkrat spregovorila o tem, kako težko ji je bilo, ko je leta 2001 doživela kap, sedaj pa je znova obudila spomin na tisto obdobje in razkrila, da je zaradi okrevanja po kapi in nezmožnosti dela bila ob skoraj 18 milijonov evrov prihrankov.

Sharon Stone je v nedavnem intervjuju za The Hollywood Reporter ponovno spregovorila o težkem obdobju, ki ga je preživljala po kapi, ki jo je doživela leta 2001. Zvezdnica Prvinskega nagona je ob tem razkrila, da je po kapi devet dni imela možganske krvavitve, v sedmih letih, kolikor sta nato trajala njeno okrevanje in umik iz Hollywooda, pa so jo številni izrabili, zaradi tega pa je bila tudi ob skoraj 18 milijonov prihrankov.

Sharon Stone je po kapi leta 2001 bila ob skoraj 18 milijonov evrov prihrankov. FOTO: Profimedia icon-expand

"Prihranila sem 18 milijonov, ki mi jih je prinesel uspeh, ko pa sem ponovno pogledala na bančni račun, pa je vse pošlo. Od mojega hladilnika pa do telefona – vse je bilo na ime drugih ljudi," je dejala sedaj 66-letna igralka in dodala: "Bila sem čisto brez denarja." Povedala je tudi, da njeni možgani po kapi delujejo popolnoma drugače, spremenil pa se je tudi njen način razmišljanja. "Budistični menih mi je dejal, da sem se reinkarnirala v isto telo. Doživela sem srečanje s smrtjo, a so me oživili. Devet dni sem imela možganske krvavitve, zato so bili potisnjeni v sprednji del glave. To ni bilo več mesto, kjer so bili prej. In med tem časom, ko se je to dogajalo, se je vse spremenilo," je pripovedovala.