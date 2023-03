Sharon Stone po premieri filma Prvinski nagon izgubila skrbništvo nad sinom

"Izgubila sem skrbništvo nad sinom," je dejala voditelju podkasta Table for Two with Bruce Bozzi . "Sodnik je mojega sina – mojega majhnega otroka – vprašal, ali ve, da njegova mati snema erotične filme. Takšne vrste zloraba sistema je odločala, kakšne vrste starš sem, ker sem posnela tisti film. Ljudje na televizijskih sprejemnikih se sedaj sprehajajo popolnoma brez oblačil, v tistem filmu pa je bilo mogoče 16 sekund moje golote. In zaradi tega sem izgubila skrbništvo nad otrokom," se je spominjala boleče izkušnje.

Leta 2008 je igralka izgubila pritožbo za pridobitev primarnega skrbništva nad Roanom. Leta 2005 in 2006 je posvojila še dva otroka, sedaj 17-letnega Lairda Vonneja in 16-letno Quinn Kelly . Kljub vsemu imata sedaj z 22-letnim Roanom pristen in dober odnos, leta 2019 pa si je zvezdničin sin tudi uradno dodal priimek Stone.

Kar se tiče uspeha filma Prvinski nagon, je leta 2021 za The New Yorker Stone povedala, da je ta zahteval svoj davek od vseh. "Režiser Paul Verhoeven je končal v bolnišnici, njegov sinus je počil in ni mogel ustaviti krvavitve iz nosu. Na tem snemanju je bil res velik pritisk," se je spominjala Stone in dodala: "Na pretočnih platformah se vsi sprehajajo goli, to, kar smo počeli mi, pa je bilo takrat še zelo novo. To je bil celovečerni film za velik studio, v katerem sta bila seks in homoseksualnost, vse te stvari, ki so v tistem obdobju kršile norme."