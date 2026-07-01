Sharon Stone po treh desetletjih znova na modni pisti

Sharon Stone se je po več kot treh desetletjih vrnila na modno pisto. Ameriška igralka je po svojem zadnjem nastopu leta 1993 pred dnevi navdušila v Parizu, kjer je s svojim prihodom požela velik val navdušenja. Po modni brvi se je sprehodila v predimenzioniranem belem suknjiču, ki ga je kombinirala s črno srajco z gumbi, videz pa je dopolnila z belo kravato in visokimi usnjenimi škornji.
68-letnica pa ni bila edini znani obraz na modni brvi, prvič sta se po njej sprehodila tudi sinova Britney Spears, Sean Preston in Jayden Federline.
Sharon Stone je pred meseci na družbenem omrežju spregovorila o staranju. Na Instagramu je delila serijo videoposnetkov, v katerih se je spraševala, ali bi se morali bati, ko se pogledamo v ogledalo. "Zakaj naj bi se bali živeti v svoji lastni koži? To se mi zdi najbolj čudna ideja na svetu," je dejala in dodala: "Zakaj se leta 2026 še vedno bojimo staranja in življenja v svoji lastni koži? Smo veliko več kot le naš videz. Smo umetnice, mame, sestre, žene, medicinske sestre, učiteljice ... in seznam se tu še zdaleč ne konča!"
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