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Tuja scena

Sharon Stone po treh desetletjih znova na modni pisti

Pariz, 01. 07. 2026 09.59 pred 42 minutami 1 min branja 2

Avtor:
E.K.
Sharon Stone

Očarljiva Sharon Stone je na pariškem tednu mode dokazala, da so leta zgolj številka. Igralka, ki javno spodbuja sprejemanje staranja, je s svojim nastopom poslala močno sporočilo o ženski samozavesti, dogodek pa sta zaznamovala tudi sinova Britney Spears.

Sharon Stone se je po več kot treh desetletjih vrnila na modno pisto. Ameriška igralka je po svojem zadnjem nastopu leta 1993 pred dnevi navdušila v Parizu, kjer je s svojim prihodom požela velik val navdušenja. Po modni brvi se je sprehodila v predimenzioniranem belem suknjiču, ki ga je kombinirala s črno srajco z gumbi, videz pa je dopolnila z belo kravato in visokimi usnjenimi škornji.

Sharon Stone
Sharon Stone
FOTO: Profimedia

68-letnica pa ni bila edini znani obraz na modni brvi, prvič sta se po njej sprehodila tudi sinova Britney Spears, Sean Preston in Jayden Federline.

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Sharon Stone je pred meseci na družbenem omrežju spregovorila o staranju. Na Instagramu je delila serijo videoposnetkov, v katerih se je spraševala, ali bi se morali bati, ko se pogledamo v ogledalo. "Zakaj naj bi se bali živeti v svoji lastni koži? To se mi zdi najbolj čudna ideja na svetu," je dejala in dodala: "Zakaj se leta 2026 še vedno bojimo staranja in življenja v svoji lastni koži? Smo veliko več kot le naš videz. Smo umetnice, mame, sestre, žene, medicinske sestre, učiteljice ... in seznam se tu še zdaleč ne konča!"

Sharon Stone manekenka modna pista igralka

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KOMENTARJI2

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Yon Dan
01. 07. 2026 10.42
Kot zarjaveli robot.
Odgovori
0 0
osservatore
01. 07. 2026 10.25
Pase.
Odgovori
0 0
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