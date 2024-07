Sharon Stone poustvarila ikonično pozo iz filma Prvinski nagon

Sharon Stone in njena ikonična poza iz filma Prvinski nagon sta še danes ena najbolj prepoznavnih kombinacij, ko govorimo o svetu filma. Zvezdnica je namreč zaslovela prav z omenjenim filmom iz leta 1992, v katerem je zaigrala v vlogi Catherine Tramell .

Od izida filma je minilo že več kot 30 let, a igralka se še danes zaveda, kaj vse ji je film prinesel. Prav zato se je odločila, da svojo pozo poustvari in jo deli s svojimi oboževalci na družbenih omrežjih. "Praktično vaša," je zapisala ob fotografijo, na kateri pozira na lesenem stolu, zgolj v rdečem spodnjem perilu.

Objavila slavne 66-letnice je na Instagramu seveda takoj pritegnila pozornost in prejela številne všečke, številni pa so pohvalili njen videz. "Zdaj si še lepša," je denimo komentirala igralka Kristin Chenoweth, Paulina Porizkova pa je zapisala, da je zelo seksi. Nekateri oboževalci so komentirali, naj objavlja še več takšnih fotografij.