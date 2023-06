Sharon Stone prepričana, da jo je Hollywood po kapi 20 let ignoriral

Sharon Stone je nedavno povedala, da je Hollywood po kapi pozabil nanjo. Zvezdnica je bila leta 2001 hospitalizirana, ker je doživela možgansko krvavitev, po njej pa je bila še devet dni v bolnišnici. Njeno okrevanje je bilo dolgotrajno, zato se je za dve leti umaknila iz snemalnih studiev, po tem času pa se ji je bilo težko vrniti, saj je ustvarjalci niso več vabili k sodelovanju.

Sharon Stone je prepričana, da jo je Hollywood po kapi, ki jo je doživela pred dvema desetletjema, ignoriral, kljub temu da je bila velika zvezdnica. Sedaj 65-letna igralka je leta 2002 doživela možganske krvavitve, zaradi okrevanja pa se je bila za nekaj časa prisiljena umakniti, a dveletno obdobje pa se je podaljšalo v nepričakovan in neželen večletni premor.

icon-expand Sharon Stone je po težavah z zdravjem preživljala težko obdobje v karieri. FOTO: Profimedia

"Okrevala sem sedem let, od takrat pa nisem več dobila službe," je povedala na dogodku The Hollywood Reporter's Raising Our Voices. "Ko se je to prvič zgodilo, o tem nisem želela z nikomer govoriti, saj če ti gre nekaj narobe, si takoj izločen. Z mano je bilo nekaj narobe, saj so me izločili za 20 let," je še dodala igralka. "Čeprav sem bila na določeni točki življenja zelo velika zvezdnica, pa nisem uspela dobiti službe," je še bila iskrena Sharon, ki je leta 1992 veljala za najbolj zaželeno igralko, leta 1996 pa si je celo prislužila nominacijo za oskarja. Kot je še razkrila, so bili projekti, ki jih je dobila v obdobju po kapi, veliko slabši kot tisti, ki si jih je prislužila v letih prej.

Leta 2019 je povedala, da je zaradi težav z zdravjem izgubila vse, kar je imela. "Izgubila sem svoje mesto v industriji. Bila sem najbolj iskana igralka. To je bil čas, ko sva bili najbolj popularni jaz in princesa Diana, le da je ona umrla, jaz pa sem imela kap. Obe so naju pozabili. Kar naenkrat se znajdeš na koncu vrste v svoji industriji, kot se je to zgodilo meni. Potem moraš znova ugotoviti, kako naprej, in se znajti sam," je povedala za Variety. Ko se je vendarle vrnila na filmska platna, je Stonova zaigrala v filmih, kot so Catwoman, Lovelace in The Laundromat, po težavah z zdravjem pa ni več zaslužila nobene nominacije za svoje delo.