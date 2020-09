Sharon Stone priznala, kateri izmed soigralcev se najbolje poljublja

Sharon Stone je bila gostja v oddaji Watch What Happens Live, katere gostitelj jeAndy Cohen. Zvezdnica se je v oddajo javljala prek videoklica in med pogovorom med drugim razkrila, kdo od njenih soigralcev se najbolj poljublja.

"Robert De Niro se je zagotovo najbolje poljubljal. Bob se daleč najbolje poljublja," je povedala 62-letna igralka, ki je z Robertom nastopila v filmu Kazino (Casino)leta 1995.

"Robert je igralec, ki ga najbolj spoštujem. Mojo celo kariero ... . Želela bi si le sedeti nasproti Roberta De Nira in biti tako uspešna, kot je on." Dodala je še, da je bil poljub zanjo res nekaj posebnega, ker ga je tako zelo spoštovala. "V trenutku poljuba je bil to vrhunec. Veliko je bilo povezanega s tem."

"Kot igralka sem bila tako noro zaljubljena vanj, da bi me verjetno lahko s kladivom udaril po glavi in bi mi bilo vseeno," se je pošalila. "Bilo je čudovito ... ne vem, če bi lahko kaj drugega primerjala s tem, vse ostalo je bilo nekoliko medlo."