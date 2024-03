Sharon Stone razkrila, kdo jo je silil v spolni odnos s soigralcem

Ameriška filmska in televizijska igralka Sharon Stone je že leta 2021 razkrila, da naj bi jo pri snemanju filma Vročica eden od producentov silil v spolni odnos s soigralcem Billyjem Baldwinom . Končno pa je tudi izdala identiteto producenta, ki jo je silil v intimni odnos, da bi z Billyjem povečala kemijo med sabo in tako izboljšala njegovo igro.

Igralka je v podkastu Louisa Therouxa razkrila, da je bil producent, ki je od nje zahteval intimni odnos z njenim soigralcem, Robert Evans, nekdanji glavni producent filmskega podjetja Paramount, ki je sodeloval tudi pri ogromno drugih znanih filmih, kot so Ljubezenska zgodba, Rosemaryjin otrok in Boter. Znan je bil tudi kot razvpit ženskar, ki so ga v preteklih letih povezovali tudi z Grace Kelly, Avo Gardner in Lano Turner.

"Poklical me je v svojo pisarno, imel je zelo nizke sedežne garniture, tako da sem sedela skoraj na tleh, namesto da bi bila na snemanju. On pa je s sončnimi očali hodil po pisarni, razlagal, kako je spal z Avo Gardner in da bi jaz morala spati z Billyjem, saj bi tako izboljšala njegovo igro," je povedala igralka, ki je v filmu igrala manekenko, Baldwin pa je igral ustvarjalca videoiger, v trilerju pa se v glavnih vlogah ljubezensko zapleteta.

Igralka je povedala, da je bila produkcija in snemanje filma Vročica polna težav, za vse pa so na koncu krivili njo, saj naj bi bila napeta in nesproščena. "Kriviti so me začeli za moje napake, hkrati pa so sami delali strašne pri najemanju režiserjev in igralcev," je povedala Sharon.

Zdaj 61-letni Billy Baldwin se je na razkritje odzval na družbenem omrežju X in dejal, da ne razume, zakaj Sharon še vedno govori o njem, in se sprašuje, ali je vanj še vedno zaljubljena ali prizadeta. Dodal je še, da bi o njej lahko povedal marsikaj umazanega, a da je raje tiho. "Mogoče bi lahko napisal knjigo o številnih razburljivih, perverznih in neprofesionalnih zgodbicah o Sharon? To bi lahko bilo zabavno," je zapisal.