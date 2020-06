Sharon Stone se spominja trenutka, ko je vanjo udarila strela

Igralka se je v nedavnem intervjuju spomnila na dogodek iz preteklosti, ki ga opisuje kot nekaj izjemno intenzivnega. V mladosti je vanjo namreč udarila strela, ki je potovala po vodi prek domačega vodnjaka. To pa ni igralkino edino bližnje srečanje s smrtjo. Med ježo si je pri štirinajstih hudo porezala vrat, leta 2001 pa preživela možgansko kap.

Sharon Stone se je v preteklosti že srečala s smrtjo. Povedala je, kako se spominja trenutka, ko je vanjo udarila strela. V spletnem pogovoru je 62-letna igralka opisala izkušnjo, ki je bila, kot pravi, izjemno intenzivna: "Bila sem doma, imeli smo svoj vodnjak in želela sem napolniti likalnik z vodo. Eno roko sem imela na pipi in drugo na likalniku, potem je vodnjak zadela strela, ki je potovala po vodi. Grozno me je streslo." Spominja se, da jo je vrglo po kuhinji in da se je pri tem udarila v hladilnik.

icon-expand Sharon se je že v mladosti srečala s smrtjo, ko je preživela udar strele. FOTO: Profimedia

Igralka, ki je odraščala v ameriški Pensilvaniji, ni razkrila, koliko točno je bila takrat stara. Spominja pa se, da je bila po dogodku v zamaknjenem stanju in da se ji je vse zdelo tako izjemno svetlo. "Mama me je vrgla v avtomobil in me odpeljala v bolnišnico. EKG je pokazal posledice in še deset dni sem morala na redne kontrole srčnega utripa. Bilo je noro,"se spominja. Ta izkušnja pa ni bila edina v življenju igralke, ki jo je pripeljala tako blizu smrti. V letu 2001 je preživela kap, pri štirinajstih letih pa dogodek, ko si je močno porezala vrat. Med ježo konja je prišla v stik z napeto vrvico oblačila, ki se ji je zarezala v vrat čisto ob glavni veni, zaradi katere ima še danes vidno brazgotino.

icon-expand Sharon na letošnji zabavi po podelitvi filmskih nagrad oskar FOTO: Profimedia